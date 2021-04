Insólito: placard eletrónico do Alfredo Di Stéfano avariou minutos antes do Real Madrid-Chelsea

Há algumas semanas, antes do duelo dos quartos-de-final, Jürgen Klopp queixou-se do facto do jogo entre Real Madrid e Liverpool ser disputado naquilo que considera ser um "campo de treinos" e não um "estádio de verdade". Esta terça-feira, antes da partida entre merengues e Chelsea, uma situação curiosa serviu para dar razão (em parte...) ao técnico alemão do Liverpool. É que, minutos antes do arranque da partida, o placard eletrónico, que serve para registar os golos e o tempo de jogo... avariou.





‍?? Se ha estropeado el marcador del Alfredo Di Stéfano



El partido se jugará con uno de emergencia#UCL



@RadioMARCA pic.twitter.com/5d5qkYUUr2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 27, 2021

Rapidamente os elementos da equipa de manutenção do espaço trataram de tentar resolver a situação, mas o problema manteve-se e a solução passou por ir a um outro campo no centro de estágios de Valdebebas buscar um placard provisório. E mesmo que a situação tenha sido resolvida, a verdade é que a imagem que pode ver acima será histórica num jogo de meias-finais da Liga dos Campeões...