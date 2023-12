Joelinton supera calcanhar de Arthur Cabral no melhor golo da semana da Liga dos Campeões

O golo de Joelinton no Newcastle-Milan (1-2) foi, esta sexta-feira, eleito o melhor da semana da Liga dos Campeões, superando assim o de calcanhar de Arthur Cabral , do Benfica, na vitória por 3-1 na Áustria contra o Salzburgo.O tento do avançado brasileiro das águias aos 90'+2, que ditou a presença da equipa de Roger Schmidt na Liga Europa, ficou no 2.º lugar, à frente dos golos de Oscar Bobb (Estrela Vermelha) diante do Manchester City e de Samuel Lino (Atlético Madrid) diante da Lazio.