As datas e os horários dos jogos do FC Porto com o Arsenal nos 'oitavos' da Champions

O FC Porto recebe o Arsenal em 21 de fevereiro de 2024 nos oitavos de final da Liga dos Campeões, informou esta segunda-feira a UEFA, agendando a segunda mão, em Londres, para 12 de março. Os azuis e brancos, única equipa portuguesa a superar a fase de grupos da Champions, vão enfrentar os atuais líderes da Liga inglesa no último dia dos jogos da primeira mão, na quarta-feira 21 de fevereiro.



Praticamente três semanas depois, o FC Porto joga no terreno dos gunners, o Emirates Stadium, na segunda mão, na terça-feira 12 de março.



Os jogos da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões vão ser disputados em 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, enquanto os segundos embates estão previstos para 5, 06, 12 e 13 de março.



Os vencedores desta eliminatória avançam para os quartos de final da Champions, cujo sorteio está agendado para 15 de março, quando vão ficar também definidos os emparelhamentos para as meias-finais.



A final da edição 2023/24 da Liga dos Campeões está marcada para 1 de junho, no Estádio de Wembley, em Londres.





Conheça o calendário completo:





- 13 de fevereiro

Copenhaga-Manchester City (20h00)

Leipzig- Real Madrid (20h00)

- 14 de fevereiro:

PSG-Real Sociedad (20h00)

Lazio-Bayern Munique (20h00)

- 20 de fevereiro:

Inter Milão-Atlético de Madrid (20h00)

PSV-Borussia Dortmund (20h00)

- 21 de fevereiro:

FC Porto-Arsenal (20:00)

Nápoles-Barcelona (20h00)

Segunda mão:

- 5 de março:

Real Sociedad-PSG (20h00)

Bayern Munique-Lazio (20h00)

- 6 de março:

Manchester City- Copenhaga (20h00)

Real Madrid-Leipzig (20h00)

- 12 de março:

Arsenal-FC Porto (20h00)

Barcelona-Nápoles (20h00)

- 13 de março:

Atlético Madrid- Inter Milão (20h00)

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven (20h00)