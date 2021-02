Nova Champions ganha forma: os apurados, os dias de jogo e o formato da competição

Parece estar mesmo a chegar uma verdadeira revolução na Liga dos Campeões. Os rumores têm circulado na imprensa há várias semanas e o mais recente chega-nos de Espanha, com a Cadena COPE a deixar mais detalhes das novidades da proposta que a UEFA apresentará a votação em março. A ideia, segundo a emissora espanhola, será iniciar este novo formato em 2024 (até 2033).





A primeira grande novidade, que já era sabida, passa pelo fim da fase de grupos e pela criação de uma liga única, de 32 equipas, com a disputa de dez encontros por cada uma das formações presentes (seguindo o chamado 'sistema suíço'). Osdesta liga avançarão diretamente para os 'oitavos', ao passo que os colocados dopelas oito vagas restantes.Este novo modelo contará com um, sendo que a UEFA reservará aindaque serão dadas pelo coeficiente (2), uma para da quinta liga mais bem cotada e outra pela a melhor liga que não tenha representante direto. Em teoria os países das quatro principais ligas europeias deverão ficar desde logo com 20 a 25 vagas, ficando as restantes para outros países como França ou Portugal. Restará saber de que forma essas outras vagas serão distribuídas.Por outro lado, a nível de calendário há algumas alterações a realçar relativamente ao formato atual: a fase inicial (a tal liga com 32 equipas) será jogada, com, havendo a previsão de que(não se sabe em qual das fases).