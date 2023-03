Nuno Gomes: «Benfica e Nápoles estão a mostrar o melhor futebol da Liga dos Campeões»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Gomes abordou os duelos entre Benfica e Inter, da Liga dos Campeões, e entre Sporting e Juventus, a contar para a Liga Europa. O antigo jogador das águias deixou elogios à equipa de Roger Schmidt e não esqueceu o Nápoles, que poderá ser adversário dos encarnados nas 'meias' da Champions."Na minha opinião, Inter e Juventus partem como favoritos. São duas equipas que certamente têm um orçamento muito diferente do português. O Benfica está muito bem no campeonato este ano e penso que, na Liga dos Campeões, é, tal como o Nápoles, a equipa que está a mostrar melhor futebol. Dou 50% de possibilidades a Inter e Benfica. Serão bons jogos para seguir", começou por referir à Sky Sport italiana."A Juventus é favorita frente ao Sporting, mas deve ter cuidado porque o Sporting também eliminou o Arsenal quando não era favorito", enalteceu o ex-internacional português, que já tinha perspetivado este confronto entre os leões e o emblema de Turim.Recorde-se que o Benfica começa por receber o Inter a 11 de abril, na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, fechando a eliminatória em Milão no dia 19. Já o Sporting começa por visitar a Juventus, a 13 de abril, recebendo os bianconeri uma semana depois (dia 20) em Alvalade, para a 2.ª mão dos 'quartos' da Liga Europa.