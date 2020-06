Ceferin explica a Record como é que a FPF convenceu a UEFA a trazer Champions para Lisboa

Na conferência de imprensa depois da reunião do Comité Executivo da UEFA que dediciu atribuir a Lisboa a 'final 8' da Liga dos Campeões, Record questionou Aleksander Ceferin sobre como a FPF 'convenceu' a UEFA a atribuir a organização a Portugal.





"Fernando Gomes e Tiago Craveiro foram os primeiros a mostrarem disponibilidade para ajudar. Estavam em contacto permanente com Governo, podiam fazê-lo rapidamente", respondeu o presidente da UEFA, sublinhando que "não houve luta entre Portugal, Alemanha ou Espanha".E explicou igualmente na conferência: "Estamos em contacto sobretudo com a Federação Portuguesa de Futebol, que está em contacto com as autoridades nacionais. Até agora está tudo bem. Não há razão para ter um plano B, para já. Mas acompanhamos a situação. Não semana a semana, mas dia a dia, e estamos preparados para adaptar se for possível".