Salzburgo não esqueceu 'adeus' de António Silva a Simic e vinga-se um ano e meio depois

O tweet de António Silva em 2022

A história começa na véspera da final da Youth League de 2022. Roko Simic, jovem avançado do Salzburgo, garantia antes do duelo com o Benfica que seria o melhor marcador da competição . "Não é só sobre acreditar, eu vou mesmo ser o goleador", disse então. Contudo, as águias foram claramente melhores e golearam por 6-0 , conquistando a prova.No momento do quarto golo, António Silva correu a festejar e, recordado dessa declaração, acenou a Simic com quatro dedos, sinalizando o resultado naquele momento [pode ver o momento no vídeo em cima]. Já depois do jogo, o defesa do Benfica publicaria nas redes sociais o emoji do 'aceno', em referência a esse momento que havia protagonizado durante a final, em Nyon.O atacante, contudo, teve agora a sua vingança mais de um ano depois, no duelo desta noite para a Liga dos Campeões. É que foi na sequência de um remate de Simic que António Silva acabou por cometer penálti e ver o vermelho direto. Simic, de resto, cobrou esse mesmo castigo máximo e abriu caminho à vitória austríaca na Luz. E já depois da partida, o Salzburgo deu o 'troco' nas redes sociais: publicou uma fotografia de Simic com o prémio de melhor em campo e com uma legenda elucidativa: o emoji... do aceno.