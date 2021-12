Sporting e Benfica conhecem adversários: siga o sorteio dos 'oitavos' da Champions em direto

Sporting e Benfica conhecem adversários

O sorteio dos oitavos-de-final da Champions começa às 11 horas com dois representantes portugueses: Sporting e Benfica.

It's a big day of knockout round draws at UEFA HQ - you can watch them all live!



12:00 CET: #UCL

13:00 CET: #UEL

14:00 CET: #UECL