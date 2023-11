UEFA afasta VAR que deu polémico penálti ao PSG no jogo com o Newcastle

O VAR que ontem alertou o árbitro para um penálti a favor do PSG no jogo com o Newcastle foi afastado esta quarta-feira pela UEFA do encontro desta noite entre a Real Sociedad e o Salzburgo, igualmente na Liga dos Campeões, para o qual estava nomeado.O polémico lance aconteceu já em tempo de descontos, quando o Newcastle vencia, por 1-0. O polaco Tomasz Kwiatkowski alertou o compatriota Szymon Marciniak sobre uma possível mão na bola de Tino Livramento dentro da área. O árbitro foi ver as imagens, marcou a grande penalidade e Kylian Mbappé não se fez rogado, acabando por empatar a partida (1-1).O lance gerou grande polémica em Inglaterra, com a generalidade dos comentadores, a maioria antigos futebolistas,no momento de qualificar a atuação da equipa de arbitragem que esteve no Parque dos Príncipes.