Valencia-Atalanta vai mesmo jogar-se à porta fechada

Um dia depois de o governo espanhol ter decretado que o duelo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre Valencia e Atalanta seria disputado à porta fechada, esta quarta-feira a conselheira de Saúde Universal e Saúde Pública da Comunidade Valenciana, Ana Barceló, confirmou a decisão.





"O Valencia jogará à porta fechada. É uma decisão final. Não se trata de um critério de controlo, mas salvaguarda da saúde pública e um critério para todos que o Valencia assumiu desde o início", confirmou a responsável em conferência de imprensa."Espero que os adeptos italianos não venham ao jogo, mas a livre circulação de pessoas não está fechada e espero tenham sido tomadas medidas entre governos", acrescentou Ana Barceló.Desta forma o jogo no Mestalla entre Valencia e Atalanta, agendado para a próxima terça-feira, vai ser disputado sem adeptos nas bancadas. Recorde-se que a equipa da Atalanta é da cidade de Bergamo, que integra a região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo surto do coronavírus em Itália.Na 1.ª mão, recorde-se, a Atalanta recebeu o Valencia em Milão e a equipa italiana venceu por 4-1, viajando assim para Espanha com uma vantagem confortável na eliminatória.