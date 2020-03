Artur Soares Dias dirige o LASK Linz-Manchester United

O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado pela UEFA para o jogo de quinta-feira da Liga Europa entre os austríacos do LASK Linz e os ingleses do Manchester United, informou esta terça-feira o organismo do futebol europeu.

No jogo, no Linzer Stadion, Artur Soares Dias contará com Tiago Martins no videoárbitro (VAR), com Luís Godinho como assistente no VAR, os árbitros assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, e Hugo Miguel como quarto árbitro.

O jogo, com início marcado para as 17h55 (horas de Lisboa) de quinta-feira, irá realizar-se sem a presença de público nas bancadas, devido ao surto do Covid-19.

O governo austríaco anunciou esta terça-feira uma série de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, entre as quais a proibição de eventos em que participem mais de 500 pessoas, ou a determinação que os mesmos sejam à porta fechada.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos. Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.