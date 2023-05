Cassano classifica como "vergonhosa" a equipa da Roma: «Mourinho é um homem de muita sorte»

A Roma qualificou-se na quinta-feira para a final da Liga Europa após eliminar o Bayer Leverkusen por 1-0 no agregado, o que garantiu a José Mourinho mais uma final europeia na já longa e titulada carreira. Apesar do êxito, Antonio Cassano voltou uma vez mais a atacar o técnico português, particularmente pela forma como os romanos alcançaram o apuramento, sem qualquer remate à baliza na segunda mão da eliminatória."Ontem a Roma lembrou-me vagamente o Longobarda de Oronzo Canà [n.d.r. personagem de um filme italiano]. Parto do pressuposto de que estou muito feliz e que a Roma é uma equipa de que gosto, seja a equipa e as pessoas. Mas não é possível gostar disto, do começo ao fim: há lutas e lutas em campo, mandam-se para o chão, não conseguiram meia ocasião de golo. Eles tiveram meio remate aos 90'+8 minutos", começou por dizer o irreverente antigo internacional italiano, apontando, mais uma vez, a José Mourinho, através das redes sociais."O técnico vai dizer que a equipa é especial, que aquele jogador é especial. O problema é que na vida, como ele mesmo disse, é melhor ter, tal como disse Napoleão também, mais sorte do que líderes fortes. Ele é um homem de muita sorte, é uma coisa impressionante. Por isso, não vai dizer que o desempenho foi uma merda, mas que ele chegou à final. No ano passado, ele venceu a Liga Conferência e irá sempre à procura de resultados. Ele teve sorte de no sorteio vencer sempre equipas mais fracas na teoria. Tenho de falar de futebol e analisar o jogo. Esta equioa é uma coisa muito vergonhosa. Algo que não consegues entender de maneira alguma. Mas o que é que ele vai dizer? Cheguei à final, ganhei, quero saber lá saber", vincou Cassano, de 40 anos, um antigo avançado romano.