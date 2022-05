«O estádio do Mickey tem 6 títulos da Liga Europa»: presidente do Sevilha responde ao Eintracht

José Castro, presidente do Sevilha, respondeu esta quinta-feira às declarações do homólogo do Eintracht Frankfurt que, à margem da final da Liga Europa frente ao Rangers, referiu que o derradeiro jogo da competição ia ser jogado "no estádio do Mickey Mouse" "É o estádio do Mickey Mouse, foi construído pela Lego. Tenho mais pessoas presentes quando comemoro o meu aniversário. Há 190 mil adeptos que não vão poder estar no estádio Mickey Mouse", disse Peter Fischer em referência ao Ramón Sánchez Pizjuán.Castro não perdeu tempo e, em tom de provocação, atirou aos microfones da 'Movistar': "O estádio do Mickey Mouse tem no museu seis títulos desta competição", antes de garantir que não levou a frase a mal: "[Fischer] Certamente disse isso como resultado da pressão destes dias e sem más intenções".O E. Frankfurt acabou por vencer o encontro, ao levar a melhor nos penáltis (5-4) sobre os escoceses após igualdade a um golo no tempo regulamentar.Recorde-se que o Ramón Sánchez Pizjuán tem capacidade para cerca de 43.500 lugares. Rangers e Eintracht receberam, cada um, 10 mil bilhetes para o encontro.