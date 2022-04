Ramsey e o jogo com o Sp. Braga: «Ficou evidente que são uma equipa com qualidade»

Aaron Ramsey, médio do Rangers, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo frente ao Sp. Braga (amanhã, 20h) da 2.ª mão dos 'quartos' da Liga Europa. Os bracarenses, recorde-se, venceram a 1.ª mão pela margem mínima (1-0).





"No último jogo ficou evidente que são uma equipa com qualidade técnica, gostam de jogar ao ataque e colocam muita gente na frente. Vamos ter de estar no nosso melhor nível novamente amanhã. Não há jogos fáceis nesta fase e vamos ter de dar tudo de nós, porque isso será necessário para passar"."Têm uma equipa jovem, com jovens de qualidade e vimos isso no último jogo. Nós temos mais experiência e mais jogadores com experiência a este nível. Talvez isso ajude, mas temos de nos focar sobretudo em fazer o nosso jogo e aplicar o plano que preparamos e treinamos nos últimos dias"."Espero poder jogar mais amanhã. Queremos sempre participar nestes grandes jogos e este será importantíssimo para nós. Espero poder desempenhar um papel nele e ter uma noite para relembrar"."Claro, estamos nos quartos de final da Liga Europa, o que é magnífico para nós. Pessoalmente, adoraria chegar até ao fim e ganhar a competição, tal como todos os meus colegas e os fãs. Se todos puxarmos para o mesmo lado, tenho a certeza de que podemos tornar esta campanha especial"."Vim para ganhar, para ter a oportunidade de jogar e mostrar que sou capaz de o fazer. O mais importante é que estamos envolvidos em três competições e queremos ter sucesso nelas todas. Este será um jogo importantíssimo para nós e há pressão sobre mim. Já estive em clubes com este tipo de pressão e é isso que aprecio. Espero que possa ajudar o clube a atingir o sucesso esta época"."Eles são absolutamente fantásticos. Já tinha ouvido as histórias antes vir para cá, da forma como apoiam e têm sido inacreditáveis. A atmosfera no ‘Old Firm’ foi incrível e vai ficar comigo para sempre. Espero que isso continue nos próximos jogos"."Neste momento sinto-me bem. Tem-me faltado sobretudo consistência nos últimos anos. Continuo a conseguir produzir os números necessários e que costumava fazer, é só uma questão de ter consistência e entrar no ritmo. Sinto-me melhor e mais forte nas últimas semanas e espero poder desempenhar um papel importantes nos jogos que faltam"."Agora não é o momento para falar disso. Ainda tenho um ano de contrato com a Juventus e no verão discutiremos o futuro".