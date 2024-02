Treinador do Rangers antevê Benfica: «Não somos os favoritos nesta eliminatória»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador belga Philippe Clément considera que o Benfica é o favorito nos oitavos de final da Liga Europa, com o Rangers a apresentar-se como 'outsider' na eliminatória com os encarnados.

"É um desafio excitante contra o Benfica - são uma equipa muito boa. Penso que não somos os favoritos nesta eliminatória, mas acreditamos na nossa qualidade e com a mentalidade deste grupo podemos vencer qualquer um", anteviu o treinador dos escoceses.

Clément reagiu assim ao sorteio de hoje, que colocou Benfica e Rangers frente a frente, nos oitavos de final da segunda prova da UEFA, com o primeiro jogo na Luz (7 de março) e o segundo em Glasgow (14 de março).

"As noites europeias são importantes. Há uma história especial a desenvolver-se neste clube e há muita motivação, com a qual podemos fazer coisas incríveis", acrescentou Clément, depois de o Rangers ter vencido o seu grupo na Liga Europa.

O belga, de 49 anos, que cumpre a sua primeira época no Rangers, após temporada e meia no Mónaco, sublinhou que existem na equipa escocesa jogadores experientes a nível europeu e que "assumem a liderança no balneário, ajudando a seguir em frente".

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo no campeonato com o Hearts, também o lateral direito inglês Dujon Sterling abordou o sorteio europeu, sublinhando a vontade de ultrapassar mais um adversário.

"Todos gostamos de jogar na Europa, o sorteio estava a decorrer quando vinha para aqui. Temos gostado do que alcançámos até agora", disse o jogador, sublinhando a boa sensação de defrontar o Benfica, mas que antes ainda têm o pensamento na Liga.

No campeonato, que lidera com mais dois pontos que o Celtic, o Rangers, do avançado português Fábio Silva, ainda defronta Hearts, Kilmarnock e Motherwell, antes de visitar a Luz, a 7 de março, e receber o Benfica a 14.

Entre os dois jogos europeus, a equipa ainda disputa os quartos de final da Taça da Escócia, a 9 de março, em casa do Hibernian.