Hugo Félix recordou final perdida pelo irmão João: «Nunca o tinha visto assim tão em baixo»

"É o título mais importante desta carreira que ainda está no início. Que para o ano seja mais uma Youth League. Queria agradecer aos adeptos que foram excepcionais. Queria agradecer o grande apoio que nos deram", sustentou.





Hugo Félix abordou a conversa que teve com o irmão João Félix para "vingar" a derrota com o mesmo RB Salzburgo, em 2017 , que esta segunda-feira foi goleado por 6-0. O irmão do agora jogador do At. Madrid lembrou o que sentiu João Félix."Ele foi a primeira pessoa a quem liguei depois de festejar com os adeptos. Fui buscar o telemóvel e liguei-lhe. Ele estava super feliz. Sei que o que lhe custou perder aquela final. Nunca o tinha visto assim tão em baixo no dia em que ele perdeu. Acho que esta vitória é dedicada muito a ele", reiterou em declarações à BTV, dando conta da sensação "muito boa" que é vencer a Youth League.