João Félix já celebrava a Youth League do Benfica antes do apito final: «Dito e feito»

João Félix pediu ao irmão na sexta-feira, dia em que o Benfica confirmou a presença na final da UEFA Youth League, para que as águias vingassem a derrota de 2016/17 na final ante o RB Salzburgo.O jogador do At. Madrid voltou a recorrer ao Twitter para 'carimbar' a promessa. "Dito e feito", escreveu o craque que deixou o Benfica em 2019, ainda antes do apito final. As águias golearam por 6-0 e conquistaram a prova pela primeira vez.