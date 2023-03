Chelsea e Real Madrid garantidos no Mundial'2025: as normas de acesso no novo formato da prova

Tal como vai suceder com o formato dos Campeonatos do Mundo de seleções , também o Mundial de clubes vai sofrer alterações. O Conselho da FIFA aprovou esta terça-feira por unanimidade as normas de acesso à competição, que vai ter um novo formato a partir de 2025 e passará a ser disputada de quatro em quatro anos.O organismo que rege o futebol mundial anunciou que os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão um lugar garantido no torneio, no caso das confederações com direito a quatro ou mais vagas no torneio, como são os casos de UEFA (12), Conmebol (6), Concacaf (4), CAF (4) e AFC (4) . Nesse sentido, já se sabe que Chelsea e Real Madrid - vencedores da Liga dos Campeões de 2021 e 2022, respetivamente -, assim como Palmeiras e Flamengo - que conquistaram a Libertadores em 2021 e 2022 respetivamente - já têm lugar garantido na competição.As restantes vagas das confederações europeias e sul-americanas serão atribuídas mediante o ranking dos seus clubes nesse período entre 2021 e 2024.No caso da Oceânia, com apenas uma vaga na prova, será o clube com melhor ranking de entre os quatro campeões continentais dessa confederação no tal período 2021-2024 a garantir um lugar no Mundial de clubes. Já a equipa do país anfitrião será escolhida posteriormente.A FIFA explica ainda que há um limite de dois clubes por país, com apenas uma exceção: caso mais de dois clubes do mesmo país conquistem a principal competição de clubes da respetiva confederação. Algo que pode acontecer se dois clubes espanhóis ou ingleses conquistarem a Champions esta época e na próxima, juntando-se assim a Real Madrid e Chelsea, respetivamente.Outra das regras pode ser explicada com base na Libertadores: caso outros dois clubes brasileiros, que não Palmeiras ou Flamengo, conquistem a prova nesta e na próxima época, as restantes duas vagas serão entregues a emblemas de outros países da América do Sul.De acordo com o 'The Times', Chelsea e Real Madrid vão receber 28,3 milhões de euros pela participação no novo formato da prova, um valor que pode chegar aos 56,6 M€.