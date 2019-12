Jorge Jesus: «Quero viver toda a minha vida com a pressão do sucesso»

Jorge Jesus garante o 'seu' Flamengo com concentração máxima para defrontar o Al Hilal na terça-feira, nas meias-finais do Mundial de Clubes (17h30). Esta tarde, em conferência de imprensa, o treinador português garantiu que não há pressão extra para o encontro frente á sua antiga equipa e sublinhou a importância cada vez maior da competição. "Vai ser cada vez mais difícil de ganhar este Mundial", atirou."A ideia foi cada vez mais responsabilizarmos a nossa meia-final e o que temos a fazer. No Brasil, falaram muito no Liverpool e esqueceram-se que tínhamos de jogar com o Al Hilal. É uma equipa que conheço bem. Da equipa que vi jogar [frente ao E. Tunis], só um jogador é que não é do meu tempo, o central. Sei o valor daquela equipa. Quis que conhecessem a equipa e aproveitámos paa fazer um treino com os nossos possíveis adversários"Este Mundial de Clubes vai ter cada vez mais importância no historial dos clubes que o ganham. Vai ser cada vez mais difícil de ganhar este Mundial. A partir do próximo ano vai ser feito com 24 clubes [a partir de 2021]. As equipas da Europa têm uma forma de olhar para este Mundial de forma completamete diferente do que era antes. É um campeonato que se disputa a meio das épocas na Europa. Este vai ser o troféu mais difícil e mais importante dos clubes, como a Libertadores e a Champions na Europa.O Flamengo teve uma época de pressão. Quem joga no Flamengo tem sempre uma época de pressão. É um clube que exige o máximo. É um ano de pressão, mas muito mais de satisfação, de prazer, do que de pressão e é isso que vamos passar no jogo: mostrarmos uma alegria muito grande em jogar. A pressão de estar numa meia final para o Rafinha deve ser zero, para mim pode ser um, mas não conta para nada. É o sinónimo do que é o sucesso. Quem não quer ter a pressão do sucesso? Quero viver toda a minha vida com essa pressão!Quem tem razão? É quem qualifica esta competição como a mais importante para um clube. Como já disse, vai ser cada vez mais difícil ganhar esta competição e ninguém tem dúvidas que esta competição vai ganhar ainda mais importância. Vai ser uma competição com um prestígio muito grande.: Quando estás a meio de uma temporada, não estás no limite. Mas a equipa do Liverpool é uma equipa que joga há cinco/seis anos. Mas agora não quero falar do Liverpool, o que me interessa é o Al-Hilal. O Al-Hilal ainda tem uns 15 jogos realizados. É subjetivo ver como uma vantagem ou desvantagem.