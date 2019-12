Jorge Jesus revela palavras decisivas ao intervalo: «Eu conheço-os, vão desconcentrar-se»

Os golos que colocaram o Flamengo de Jorge Jesus na final do Mundial de Clubes Os golos que colocaram o Flamengo de Jorge Jesus na final do Mundial de Clubes

Por dentro do jogo: Como Jorge Jesus viveu o seu primeiro sucesso no Mundial de Clubes

O Flamengo de Jorge Jesus venceu esta quinta-feira o Al Hilal por 3-1 e vai disputar a final da edição 2019 do Mundial de Clubes.No final da partida disputada em Doha, no Qatar, o técnico português realçou a postura da equipa brasileira na segunda parte da partida para dar a volta ao resultado, depois de um primeiro tempo menos conseguido."Os outros também jogam.. Nós, para além da condição técnica e tática, somos uma equipa mentalmente e fisicamente muito forte. Taticamente não nos obrigam a grandes desgastes, mas obrigamos o adversário a correr muito. Ao intervalo disse que, tal como na Libertadores, íamos fazer golos. Eu disse aos jogadores: 'Eu conheço-os, vão-se desconcentrar, vão ter problemas na 2.ª parte'. Acalmei os jogadores, porque emocionalmente o foco não estava a ser o jogo. Precisávamos de melhorar na 2.ª parte, disse à equipa o que tinha de melhorar e ela melhorou", afirmou Jesus em pleno relvado do Khalifa International Stadium.