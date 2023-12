«A porta da Superliga continua fechada para nós»: três colossos europeus dão 'nega' à competição

O Manchester United, Bayern Munique e Atlético Madrid já anunciaram não ter qualquer intenção de integrar a Superliga Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) considerou esta quinta-feira contrária à legislação europeia a decisão da FIFA e da UEFA de proibir atletas e clubes de participarem em competições privadas. O mais alto órgão administrativo da UE considerou que a UEFA e a FIFA abusaram da sua "posição dominante" na sua ação contra a criação da controversa Superliga de futebol."Uma competição deste tipo representaria um ataque à importância das ligas nacionais e à dinâmica do futebol europeu. A Bundesliga constitui a base do Bayern, como todas as ligas nacionais constituem a base dos clubes de futebol europeus. Por isso, é nosso dever e a nossa profunda convicção fortalecê-la e não debilitá-la. Também apoiamos as competições europeias de clubes sob a alçada da UEFA. Assim, é muito claro para nós: a porta da Superliga no Bayern continua fechada", pode ler-se no comunicado do emblema alemão.Também o At. Madrid pautou o seu comunicado com a "união". "A família do futebol europeu não quer a Superliga Europeia. Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha (à exceção do Real Madrid e Barcelona), etc., não querem a Superliga. Estamos a favor de proteger a grande família do futebol europeu, de proteger as ligas domésticas e de que, através delas, se consiga a qualificação para as competições europeias no terreno de jogo cada temporada", escreveram.O Manchester United é igualmente taxativo: "A nossa posição não mudou. Continuamos plenamente comprometidos com a participação nas competições da UEFA e com a cooperação positiva com a UEFA, a Premier League e outros clubes através da ECA para o desenvolvimento contínuo do futebol europeu".