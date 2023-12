Fernando Gomes: «Superliga é uma péssima ideia para o futebol»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, já reagiu à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a Superliga, reiterando tratar-se de uma "péssima ideia para o futebol"."Já em 2020 manifestei a minha total discordância e repúdio pela criação de uma Superliga. Três anos depois mantenho a minha opinião. Acho que é uma péssima ideia para o futebol, pois viola todos os princípios do mérito desportivo. A concretizar-se, prejudicaria muito o futebol como um todo e os clubes portugueses em particular. Por isso a FPF foi, é e será convicta e frontalmente contra competições organizadas fora das federações e ligas e apoia de forma firme o modelo desportivo europeu", pode ler-se no comunicado divulgado pela FPF.