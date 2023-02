Juiz português considera que UEFA "venceria batalha judicial" contra promotores da Superliga

O 'L'Équipe' escreve, esta sexta-feira, que o projeto da Superliga Europeia volta a passar por um entrave, depois de dois antigos juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), um deles português, terem "considerado que a UEFA venceria uma batalha judicial contra os promotores dessa competição".Segundo a mesma fonte, José Luís da Cruz Vilaça, que esteve no TJUE entre 2012 e 2018 e marcou presença numa conferência relacionada com os "aspetos jurídicos e económicos da organização do futebol na Europa", frisou que "não há absolutamente nenhuma razão para considerar que as regras da UEFA não se enquadram na liberdade de organização de que gozam as associações desportivas".Na mesma linha, também o escocês Ian Forrester, que representou a mesma entidade entre 2015 e 2020, saiu em defesa da UEFA.Recorde-se que, em dezembro do ano passado, o Tribunal da União Europeia emitiu um parecer a favor da UEFA