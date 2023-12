Liga Portugal e a Superliga: «As competições domésticas representam a essência da paixão dos adeptos de futebol»

A Liga Portugal lembrou, esta quinta-feira, em resposta à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a Superliga , que "as competições domésticas representam a essência da paixão dos adeptos de futebol""A Liga Portugal, como membro da European Leagues, tomou nota da decisão de hoje do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa ao processo ‘C-333/21 European Super League’. As Ligas defendem um modelo de competição aberta, em que a qualificação para as competições europeias de clubes é definida pelo desempenho anual nas provas nacionais. As competições domésticas representam a essência da paixão dos adeptos de futebol, graças ao seu formato único que permite que as suas equipas compitam internamente nos fins de semana - um formato que deve ser salvaguardado. Além disso, é inegável o contributo incalculável dessas competições nas comunidades locais dos clubes, muitas vezes manifestado por meio de ações e campanhas de solidariedade. A evolução do futebol profissional depende de um equilíbrio complementar entre as ligas domésticas e as competições de clubes internacionais. Comprometemo-nos a trabalhar com todos os stakeholders por forma a ajudar o futebol profissional de clubes a nível europeu, fazendo com que este se torne mais forte do que nunca", pode ler-se em comunicado.