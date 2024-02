Clubes respondem a Laporta e garantem que não querem participar na Superliga: «Sem nexo»

A Roma e o Feyenoord, assim como o Ajax, vieram a público negar as declarações de Joan Laporta, presidente do Barcelona, que afirmou que os três clubes estavam dispostos a participar na Superliga Europeia."A Roma reitera a sua posição de não apoiar qualquer projeto relacionado à chamada Superliga. O clube afirma também que nunca mudou a sua posição quanto ao assunto, e assegura não ter entrado em quaisquer discussões para seguir um caminho diferente a não ser o de colaboração com a UEFA e a FIFA", pode ler-se em comunicado do emblema italiano.Na mesma linha, também o Feyenoord se mostrou "muito surpreendido com os relatos da imprensa internacional que referem que o clube concordou participar na Superliga". "É totalmente sem nexo", assegura a formação holandesa. O Ajax assegurou, igualmente, que nunca discutiu o assunto com Laporta.Refira-se que, no mês passado, um dos responsáveis pela Superliga assegurou ter já vinte equipas "preparadas e muito motivadas" para participarem naquela competição, assim como outras 30 "quase convencidas".