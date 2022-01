Árbitro que terminou jogo antes do tempo na CAN: «Estive muito perto de voltar num caixão»

Janny Sikazwe, o árbitro que ficou conhecido por ter terminado o jogo entre Tunísia e Mali duas vezes antes do tempo na CAN, contou como se sentiu durante a partida, garantindo que sofreu uma "insolação" e que achou mesmo que só ia voltar para casa "dentro de um caixão"."Estava muito calor nesse dia, a humidade estava em torno dos 85 por cento. Depois do aquecimento comecei a sentir as condições adversas. Mesmo depois de beber água para me refrescar, era como se não tivesse feito nada", começou por contar o zambiano em declarações reproduzidas pelo 'AS'.E prosseguiu: "No final da primeira parte chegámos cedo aos balneários. Deitámo-nos e colocámos as pernas para cima para relaxar. Bebi um pouco de água e de sumo. Na segunda parte parecia que nem tinha descansado. Não conseguia ouvir ninguém. Foi uma situação muito estranha. No dia seguinte levaram-me para o hospital ".Apesar dos exames terem provado que Sikazwe se encontrava bem, o árbitro conta que não era isso que sentia. "Estive muito perto de voltar para a Zâmbia num caixão. Muito perto... as pessoas fizeram todo o tipo de comentários negativos sobre mim, e sobre como eu lidei com o jogo. Naquele dia estava muito calor. Gostaria de saber quem me disse para acabar o jogo naquela altura... acho que foi Deus".Apesar do susto, o zambiano garante que vai continuar a fazer o que gosta. "A minha família ficou muito preocupada. Eu não sabia se eles me estavam a mandar mensagens, tinha o telemóvel desligado. Eu amo o que faço e vou continuar a fazê-lo. Algumas pessoas dizem que talvez esteja na hora de parar. Não vou fazer isso até encontrar alguém no país que me possa substituir", concluiu.