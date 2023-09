Chiquinho Conde agradece aos jogadores pelo apuramento para a CAN'2023: «Estou na cadeira de sonho»

O selecionador moçambicano de futebol, Chiquinho Conde, agradeceu este sábado aos jogadores dos mambas pela qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN'2023), 13 anos depois da última participação, assumindo estar na sua "cadeira de sonho".

"Estou grato, primeiro, aos jogadores, porque disse sempre que seriam eles a colocar-me na hierarquia do futebol", afirmou Chiquinho Conde, antigo avançado internacional moçambicano, que jogou em vários clubes portugueses, visivelmente emocionado, depois da vitoria (3-2), em Maputo, contra o Benim.

Clésio marcou, aos 90+4 minutos, o golo da vitória moçambicana frente ao Benim, por 3-2, em jogo da sexta e última jornada do Grupo L de qualificação para a CAN2023, num encontro em que os comandados de Chiquinho Conde necessitavam apenas de um empate.

Com este triunfo, Moçambique confirmou o segundo lugar do agrupamento, com 10 pontos, menos três do que o líder Senegal, com cinco pontos de vantagem sobre o Benim.

"Humildemente, só tenho de agradecer a todos os treinadores que trabalham com estes belíssimos jogadores que cá vêm, porque eu tenho pouco tempo para trabalhar com eles", elogiou ainda o selecionador, que deixou o relvado após o terceiro golo da equipa moçambicana, quando já passavam quatro minutos dos 90.

A justificação foi simples: "O momento era para os jogadores e precisava desse momento para mim", rematou Chiquinho Conde, assumindo que, como selecionador de Moçambique, ocupa a sua "cadeira de sonho".

"Ajudamos Moçambique e os mambas a inverter esse paradigma", comentou ainda o antigo avançado de Vitória de Setúbal e Sporting, entre outros.

A seleção moçambicana qualificou-se hoje pela quinta vez par a fase final de uma Taça das Nações Africanas de futebol, 13 anos depois da última presença, em 2010.

"Foram 13 anos e valeu a espera. Fomos tentando e nunca desistimos. Nunca desistimos, a persistência sempre esteve lá. Hoje estamos felizes porque sempre acreditamos", comentou, no final, o capitão da seleção moçambicana, Dominguez.

A Taça das Nações Africanas de futebol de 2023 (CAN'2023) foi adiada devido às inundações ocorridas na Costa do Marfim, que vai acolher a 34.ª edição da competição entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.