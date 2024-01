José Peseiro a fazer boa campanha com a Nigéria: «Já me propuseram renovação mas não quis»

A seleção da Nigéria, orientada por José Peseiro, já garantiu a presença nos oitavos de final da CAN, uma meta muito positiva que o treinador português sublinha numa competição com "muitas especificidades"."No início da competição dizia que o Senegal, Marrocos e Costa do Marfim eram as grandes favoritas e havia outras várias candidatas: Nigéria, Egito, Camarões... Cabo Verde e Angola têm feito ate agora uma grande competição também. Só quem conhece a especificidade desta competição é que percebe da dificuldade, das condições atmosféricas, da igualdade, da pureza do jogo...", afirmou o técnico à SportTV+.Quanto ao futuro, Peseiro apontou o dedo à "informação enganosa" que corria na Nigéria sobre a sua saída da seleção e esclareceu: "As dificuldades são muitas, mas nunca as expus e não vou expor. Há tanta informação enganosa... Alguém que citaram que nem dirigente da federação é, uma pessoa que nunca vi aqui... A imprensa nigeriana, que é uma coisa louca, espalhou isso e depois aí [Portugal] pegaram nisso. Se vou continuar na frente da seleção? Tenho contrato até final da CAN... já me propuseram renovação, mas não quis".