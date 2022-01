Luís Asué e o brilharete da Guiné Equatorial na CAN: «É um sonho que estou a viver muito cedo»

A Guiné Equatorial enfrenta hoje, às 19 horas de Portugal continental, o Mali nos oitavos-de-final da CAN. É já uma etapa onde não se esperaria, à partida, que esta seleção estivesse presente. Mas a teoria não ganha jogos e a equipa do golfo da Guiné tem vindo a surpreender e da comitiva faz parte Luís Asué, avançado de 20 anos que pertence à equipa sub-23 do Sp. Braga."É um sonho que estou a viver muito cedo. A felicidade não é só minha, mas também é da minha família. É um orgulho poder defender as cores do meu país na maior competição do continente africano", começa por dizer Asué, em declarações aos canais do Sp. Braga."É certo que quase ninguém acreditava em nós, mas como a família que somos vamos para todos os jogos a acreditar que nada é impossível. Esta passagem significa muito para toda a Guiné", aponta. É que a Guiné Equatorial passou o Grupo E no 2.º lugar, com 6 pontos, atrás da Costa do Marfim (7 pts) e à frente da Serra Leoa (2) e Argélia (1).Luís Asué foi suplente utilizado nos três encontros da fase de grupos e, claro está, foi marcante aquele triunfo sobre a Argélia, campeã em título da CAN, onde alinha o ídolo de Ausé: Riyad Mahrez. "Foi um momento incrível que nunca vou esquecer. Infelizmente pelo resultado e o que a derrota significou para eles não pude ter aquele momento com o qual todos desejamos quando estamos diante da pessoa que mais admiramos. Mas vou recordar sempre a experiência de o ter enfrentado", refere Asué.Toda a seleção tem vibrado com o forte apoio oriundo do país que até é vizinho dos Camarões, onde se realiza a CAN. "Gostaria de poder mostrar os vídeos que as pessoas da Guiné nos mandam, não dá para imaginar. As pessoas estão eufóricas com tudo o que estamos a fazer. Queremos continuar a dar-lhes alegrias", anota. E por isso garante que a Guiné Equatorial não quer ficar por aqui.Luís Asué, recorde-se,já no corrente mês de janeiro, tendo ficado com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, ele que soma 5 golos e 2 assistências em 9 jogos pela equipa sub-23 dos arsenalistas. "Quero continuar com os olhos postos no futuro. Tenho o sonho de me estrear na equipa A. Acima de tudo quero continuar a viver este momento incrível e aproveitar ao máximo", remata.