As provocações, os gestos sexuais e as defesas do guarda-redes da Argentina: «Até te como!»

O guarda-redes Emiliano Martínez foi o herói do apuramento para a Argentina para a final da Copa América, não só por que defendeu três penáltis (desferidos por Davinson Sánchez, Yerry Mina e Cardona), como também pelo espectáculo que deu em campo no jogo com a Colômbia, conforme conta o jornal 'Marca'.





Na decisão por penáltis, Martínez começou por mostrar tranquilidade. Adivinhou para que lado ia atirar Juan Cuadrado, mas não conseguiu parar a bola. Messi foi até junto dele e incentivou-o.Depois enfrentou Davinson Sánchez e disse-lhe: "Lamento, mas vou comer-te". E parou o remate do central do Tottenham. Depois Rodrigo De Paul rematou para fora e tudo ficou igualado outra vez. Os marcadores de uma e outra equipa que se seguiram fizeram golo.Chegou Yerry Mina e o guarda-redes atirou: "Estás nervoso. Não vais festejar, vejo que estás nervoso. Vê que a bola está um pouco à frente. Sim, sim, faz-te de parvo, mas eu conheço-te e vejo que estás nervoso. Ris-te dos nervos. Até te como, irmão, até te como." E defendeu o penálti, celebrando com um gesto sexual, mexendo o corpo para a frente.Leandro Paredes marcou para a Argentina e Emiliano Martínez voltou a tentar a mesma estratégia de desestabilização com Borja. "Estás cagado, estás cagado. Dá-lhe, cagão". O árbitro teve de o advertir. "Com essas palavras, não", disse o juiz da partida. E o jogador da Colômbia acabou por marcar o penálti, celebrando na cara do guarda-redes.Seguiu-se novo golo da Argentina, por Lautaro Martínez. E a seguir Emiliano Martínez teve pela frente Edwin Cardona, jogador do Boca Juniors, habituado aos argentinos. Desta vez o guarda-redes não disse nada, deu uns saltos na linha e defendeu.Esperou que o árbitro confirmasse o golo e celebrou com os companheiros...