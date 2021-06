Copa América: Colômbia derrota Equador em jogo com trio de 'portugueses' em campo

A Colômbia entrouesta madrugada a ganhar na 47.ª edição da Copa América, ao bater o Equador por 1-0, em Cuiabá, no Brasil, num equilibrado encontro da primeira jornada do Grupo B.

A eficácia dos 'cafeteros' fez toda a diferença, no golo de Edwin Cardona, jogador dos argentinos do Boca Juniors, que decidiu o jogo, aos 42 minutos.

Cardona marcou um livre à maneira curta à entrada da área, tocando para Cuadrado, que 'picou' a bola para o 'coração' da área, onde Miguel Borja ajeitou de cabeça para a entrada de 'rompante' do jogador do Boca, que bateu Pedro Ortiz.

Em todo o encontro, esse acabou por ser o único momento em que as defesas 'perderam', sendo que apareceu numa altura em que nenhum das duas equipas justificava a vantagem no marcador.

O Equador tentou tudo para, pelo menos chegar à igualdade na segunda parte, perante uma Colômbia que se limitou, praticamente, a defender, mas nunca esteve muito perto de bater Ospina, apesar do seu inconformismo, em especial de Enner Valencia.

Na equipa colombina, Uribe (FC Porto) foi titular, até ser substituído por Sebastián Pérez (Boavista), aos 61 minutos, e Luis Díaz (FC Porto) não saiu do banco, enquanto, nos equatorianos, Gonzalo Plata (Sporting) jogou até aos 69 e Leonardo Campana (Famalicão) foi suplente não utilizado.

Com este resultado, a Colômbia juntou-se na frente ao anfitrião Brasil, que, no jogo de abertura, venceu por 3-0 a Venezuela, de José Peseiro, em Brasília.

A Copa América prossegue esta segunda-feira, com os dois jogos da primeira ronda do Grupo A: a Argentina defronta o Chile, no Rio de Janeiro, e o Paraguai mede forças com a Bolívia, em Goiânia.