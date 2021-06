Escândalo na Copa América com seleção do Chile: jogadores apanhados em festa sexual no hotel 

Polémica à vista na seleção do Chile. De acordo com a imprensa chilena, pelo menos seis jogadores - Arturo Vidal, Gary Medel e Eduardo Vargas são três dos nomes apontados -, foram apanhados numa festa sexual com várias mulheres no hotel onde a equipa está instalada durante a Copa América, em Cuiabá.





A festa terá acontecido após a vitória ( 1-0 ) sobre a Bolívia, na noite de sexta-feira, episódio que deverá ter originado o cancelamento do treino que estava previsto para ontem (sábado). Segundo relatos de vários órgãos de comunicação social chilenos, o diretor técnico da seleção, Martín Lasarte, já terá colocado o lugar à disposição.Já este domingo, através de um comunicado, a federação chilena reagiu aos rumores e admitiu que os protocolos sanitários foram quebrados... mas pela presença não autorizada de um cabeleireiro. "A Federação Chilena de Futebol e a equipa técnica da seleção chilena de futebol masculino reconhecem o rompimento da bolha sanitária da delegação que participa na Copa América, com a entrada não autorizada de um cabeleireiro que, apesar de ter um teste PCR negativo, não deveria ter entrado em contacto com os jogadores. Os envolvidos serão multados. Lamentamos a situação e informamos que, entretanto, os membros da delegação tiveram um teste PCR negativo", justificaram os responsáveis.Refira-se que o próximo jogo do Chile na Copa América está marcado para segunda-feira à noite, frente ao Uruguai.