Medalhas da Copa América retidas na alfândega do aeroporto de São Paulo

As medalhas que serão entregues às duas seleções finalistas da Copa América estão, desde domingo, retidas pela alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.





De acordo com o 'Globoesporte', as peças chegaram ao Brasil sem terem sido devidamente declaradas pela CONMEBOL, já que foram transportadas como bagagem comum, tendo existido um erro no preenchimento dos documentos. O organismo que gere o futebol sul-americano terá agora de regularizar a situação e pagar respetivas taxas alfandegárias e impostos, mas a situação só deverá ficar solucionada amanhã, quarta-feira.Refira-se que a final da Copa América está marcada para a madrugada de domingo (01.00 de Portugal Continental) no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Brasil já está apurado, após ter eliminado o Peru com vitória por 1-0. Resta o duelo entre Argentina e Colômbia, na próxima madrugada, para definir o segundo finalista da prova.