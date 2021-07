Messi fala em jogo histórico: «Fomos campeões da América e vencemos o Brasil no país deles»

Aos 34 anos, Lionel Messi conquistou na última madrugada o primeiro título pela seleção principal da Argentina, com a vitória na Copa América. O capitão, que já havia sido campeão mundial sub-20 e olímpico em Pequim'200, ergueu o troféu em pleno relvado do Maracanã e, à saída do estádio, não escondeu a felicidade e admitiu mesmo que ganhar ao Brasil... no Brasil tem um sabor especial.





"Ainda não nos demos conta de que fomos campeões, daquilo que conseguimos. Mas acho que vai ser um jogo que vai entrar para a história, não só porque fomos campeões da América, mas também porque vencemos o Brasil no país deles", afirmou o avançado, citado pelo 'Globoesporte'."Precisava de acabar com aquela sensação de não conseguir ganhar algo com a seleção. Estive perto algumas vezes, mas sabia que algum dia iria acontecer e não há melhor momento do que este. É uma loucura, é inexplicável a forma como me sinto feliz. Em outros momentos tive de sair triste, mas sabia que isto ia acontecer", acrescentou Messi.Mais tarde, nas redes sociais, o astro argentino partilhou uma fotografia com a taça no interior do balneário. "Que loucura linda! Isto é incrível, obrigado, Deus!", escreveu Messi, terminando a publicação com... alguns palavrões.