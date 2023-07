Joaquim Milheiro e a goleada à Noruega: «Estamos felizes porque fizemos um jogo muito bonito»

Joaquim Milheiro elogiou esta quinta-feira a exibição da Seleção Nacional, que garantiu a passagem à final do Europeu sub-19 ao golear a Noruega, por 5-0 "Estamos muito felizes, fizemos um jogo muito bonito, respeitando a nossa identidade. Corremos riscos, estávamos a ganhar por 1-0 e fomos à procura do segundo, a ganhar por 2-0 fomos à procura do terceiro. Isto tem a ver com a nossa mentalidade ofensiva. Queremos mostrar qualidade na final", começou por referir ao Canal 11."A Noruega esteve a defender grande parte do jogo porque nós queremos ser os donos do jogo com bola, para colocarmos o adversário em situações difíceis e irmos à procura do golo. Nunca os deixámos ter a bola. Entrar com esta intensidade também tem a ver com a abordagem estratégica e é fruto de muito trabalho, talento e dedicação destes jogadores. É capacidade de resiliência e de querer fazer mais"."Há uma valorização de toda a equipa, é um jogo coletivo onde todos têm tarefas importantes e cada um sabe as suas potencialidades e fragilidades. Jogamos muitas vezes de forma assimétrica e eles têm a inteligência para perceber essas circunstâncias. Acabam por sair todos valorizados"."É-me indiferente. Que ganhe o melhor, estamos preparados e respeitamos muito o próximo adversário. Queremos ser uma equipa dominadora, que joga um bom futebol, queremos valorizar individualmente. Esse passado pertence aos museus e não irá ter influência no que é o jogo. Será um novo desafio e uma nova oportunidade para deixarmos bem marcado aquele que é o conceito da nossa identidade"."Dentro de uma análise rápida, penso que estará disponível. Fui protegendo os jogadores em termos de amarelos e a nível físico e estou muito feliz porque os que entraram acrescentaram qualidade. Se tivéssemos mais serenidade no último passe e na finalização até podíamos ter dilatado o resultado".