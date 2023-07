Portugal-Noruega, em direto

há 2 horas 13:45

Joaquim Milheiro: «Será um jogo de elevada dificuldade»



DR Record

Joaquim Milheiro, o selecionador nacional, afinou esta quarta-feira os últimos detalhes para a partida e, em jeito de antevisão, deixou muitos elogios aos noruegueses, orientados pelo português Luís Pimenta:



"Será um jogo de elevada dificuldade, tendo em conta o próprio andamento da competição. Estamos nas meias finais e, felizmente, temos o hábito de estar presentes nestes momentos, o que será uma força extra. É um jogo de elevada dificuldade pela qualidade do adversário, sobretudo ao nível do setor intermédio, onde têm jogadores capazes de controlar os ritmos e de interferirem positivamente no jogo", referiu.