Luís Pimenta: «É chato este percurso acabar num jogo onde não mostrámos personalidade na 1.ª parte»

O selecionador da Noruega Luís Pimenta lamentou, esta quinta-feira, a goleada sofrida pela sua equipa diante de Portugal (5-0) , que ditou a passagem da turma das quinas à final do Europeu de sub-19."Esta equipa, ao longo destes dois anos, conseguiu quebrar barreiras importantes. Foi a primeira equipa a chegar às meias finais dos sub-19. É chato este percurso acabar num jogo onde não mostrámos personalidade nenhuma na 1.ª parte. Mas não podemos deixar este jogo afetar o trabalho de dois anos. [Os jogadores] Vão ser recebidos em festa. É um bocadinho ridículo dizer isto depois de ter perdido por 5-0, mas eles têm de ser recebidos em festa", começou por dizer ao Canal 11.E finalizou: "É lógico que tivemos pela frente um adversário de respeito, com muita experiência nestas andanças e com muita qualidade individual e coletiva. Pode ser esse receio... Falámos sobre isso ao intervalo. Seja qual for o resultado, mostrem o que os trouxe até cá. Isto não apaga o percurso que fizeram até aqui. Ter eliminado a França em França... Foram passos muito bons. Acabou de forma amarga, mas vamos ser recebidos em festa".