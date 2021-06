Portugal perde com a Alemanha e vê título europeu de sub-21 escapar-se pela 3.ª vez

há 18 horas Ontem

Portugal perde com a Alemanha na final do Europeu Sub-21



Action Images

Portugal perdeu este domingo, por 0-1, frente à Alemanha na final do Europeu de sub-21, título que escapa, assim, pela terceira vez à equipa das quinas.



Bem nos instantes iniciais da partida, onde chegou a ser superior, Portugal foi perdendo algum fulgor durante o decorrer do encontro e à passagem da meia-hora eram os germânicos quem dominavam as estatísticas e as melhores oportunidades de golo. Ainda assim, o resultado manteve-se inalterado até ao intervalo.



Na segunda parte, Rui Jorge decidiu promover uma alteração na frente de ataque, colocando Rafael Leão no lugar de Tiago Tomás, que estreou-se hoje a titular pela equipa de sub-21 na fase final do campeonato da Europa. Portugal continuava por baixo na partida e foi logo a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, que viu Nmecha colocar os alemães na frente do marcador, resultado que ajustava-se ao domínio da Alemanha na partida.



Portugal tentou carregar à procura do empate, mas sempre com algumas saídas fugazes ou via do virtuosismo de Francisco Conceição ou Jota, jogadores que também entraram no decorrer da segunda parte. Já a Alemanha, continuava a ser 'travada' (ora pelas mãos ora pelas luvas) por Diogo Costa, que mostrou-se a grande nível na baliza lusa.



Encerrado o encontro, fica uma vez mais para a história a grande campanha dos 'pupilos' comandados por Rui Jorge. Parabéns, rapazes!