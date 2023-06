há 4 horas 12:10

Sem Tomás Araújo



Lusa

Expulso com cartão vermelho direto na partida com a Georgia, o defesa central Tomás Araújo está suspenso e encurta as opções à disposição do selecionador Rui Jorge para defrontar a Holanda, vencedora do torneio em 2006 e 2007, que empatou com a Bélgica na estreia (0-0).