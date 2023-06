André Almeida: «Sofremos de bola parada e esses erros pagam-se caro nestas provas»

O golo de André Almeida, ao minuto 20, não chegou para Portugal derrotar a Holanda, acabando por empatar e complicar a vida no grupo A do Europeu de Sub-21.

No final da partida, o médio do Valencia defendeu que a Seleção esteve sempre de acordo com a estratégia, mas um erro deitou tudo a perder. "A estratégia era sair no contra-ataque e aproveitar os erros. Sabíamos que iam sair a jogar desde trás e era complicado pressionar alto. Conseguimos até ao golo, depois faltou discernimento na saída. Estávamos a defender bem, compactos, sofremos de bola parada e esses erros pagam-se caro nestas provas", disse ao Canal 11.





"Estávamos a ganhar. Se fosse assim só dependíamos de nós. Agora está mais difícil, mas temos d ter esperanças e vamos entrar para dignificar Portugal. Vamos tentar ganhar, mesmo que o jogo não contasse para nada íamos fazê-lo", acrescentou o jogador de 23 anos.