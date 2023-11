Grécia-Portugal, em direto

há 1 horas 11:59

Rui Jorge e os 13 anos na liderança dos sub-21: «É um espaço onde gosto de estar»



Bruno Colaço

Rui Jorge completou ontem 13 anos no comando dos sub-21. O técnico faz um balanço positivo deste longo período, mas sem isolar qualquer episódio. "Não consigo colocar um melhor e um pior momento. Vivi uns muito bons, também outros de grande dor, de grande sofrimento. Mas foram muito mais aqueles de que gostei e em que desfrutei de estar aqui", resumiu, concordando que é muito tempo no cargo mas também que não pensa sair: "É verdade, é uma data completamente anormal no futebol, mesmo a nível de seleções, mas é um espaço onde gosto de estar. Já o disse mil vezes, continuo a fazer tudo para que as pessoas também gostem de me ver aqui."