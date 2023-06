Alexandre Penetra e lance do golo da Holanda: «Faltou agressividade e concentração»

Após o empate de Portugal com a Holanda, que deixou a Seleção Nacional com vida difícil e a depender de terceiros para chegar aos quartos-de-final do Europeu Sub-21, Alexandre Penetra sublinhou que continua a acreditar."Queríamos muito a vitória, pois sabíamos que ficávamos a depender de nós, mas não conseguimos. No estamos fora, está mais difícil, mas ainda há esperança e vamos acreditar que vamos passar", vincou o central do Famalicão, ao Canal 11.Penetra admitiu, depois, que a equipa das quinas falhou no lance que permitiu o golo empate holandês, marcado por Brobbey, aos 78 minutos. "Sabíamos que a Holanda tinha muita qualidade com bola, tínhamos de fechar espaços para podermos depois criar perigo nas transições. Baixámos, estivemos bem, mas foi um detalhe bola parada, faltou agressividade e concentração", notou o defesa, abordando depois a 3.ª e última jornada."Há que recuperar e pensar na vitória com a Bélgica. Só com esse resultado podemos passar e vamos acreditar que o resultado vai ser-nos favorável", justificou.