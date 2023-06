Diego Moreira assume "sabor amargo" na estreia e rejeita falar do futuro: «Foco é no Europeu»

Lançado aos 56 minutos, Diego Moreira fez a estreia absoluta no escalão Sub-21 e lamentou que tivesse ficado 'manchada' pelo empate com a Holanda "Fico contente pela estreia, mas com sentimento amargo por empatarmos. Vamos trabalhar e reagir contra a Bélgica", afirmou o extremo, garantindo que só há uma forma de lutar pelo apuramento: "É focar no jogo, temos de ganhar, não temos outra hipótese. Se entrarmos com agressividade e vontade vai dar para nós. E há que ter fé também."Diego Moreira foi chamado a meio da concentração e disse que está num "grupo incrível, com grande qualidade", antes de assumir: "Fiquei muito contente quando soube que fui chamado e espero continuar."Após ter terminado contrato com o Benfica e de recusar renovar, o atacante de 18 anos não abriu o jogo sobre o futuro e garantiu: "Neste momento o foco é no Europeu, depois logo se vê."