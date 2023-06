Rui Jorge: «Não conseguimos mostrar o que realmente valemos»

Portugal empatou a um golo com a Holanda e c omplicou as contas do apuramento para os quartos-de-final do Europeu de Sub-21. No final do encontro, Rui Jorge considerou que os erros pagam-se caro nestas provas, aludindo ao lance que deu o golo do empate aos holandeses, na sequência de um canto."A estratégia não era igual ao primeiro jogo, nem poderia ser. A Holanda tem muita qualidade com bola e é muito segura no seu jogo. Fomos bem organizados, sabíamos que podíamos feri-los após a recuperação e em ataques rápidos e fizemo-lo grande parte do tempo. Disse-lhes [aos jogadores] que o mínimo erro, muitas vezes é penalizado. Erramos e, nestas fases, fica difícil seguir em frente", disse o selecionador, ao Canal 11.O técnico lamentou que Portugal não tenha conseguido exibir a sua qualidade com bola. "A Holanda tem uma belíssima equipa, conseguiu tirar-nos a bola, não falhou muito. Quando defrontamos estas grandes equipas, gostaria que tivéssemos mostrado mais a nossa qualidade com bola. Ficamos aquém. Fiquei medianamente satisfeito pela entrega e atitude, mas gosto da outra parte, a nossa qualidade com bola. Não conseguimos mostrar o que realmente valemos", frisou.Sobre as contas do apuramento, Rui Jorge admitiu que "o golo da Geórgia [2-2] complicou", mas disse estar confiante na presença nos 'quartos'. "A vitoria da Bélgica seria melhor para nós. Temos é de fazer bem o nosso trabalho, fazer um melhor jogo com Bélgica e mostrar o porquê de termos chegado até aqui", justificou.