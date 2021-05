Fernando Santos e a chamada de William: «Ninguém em Portugal tem as caraterísticas dele»

Fernando Santos foi questionado sobre chamada de William Carvalho ao Euro'2020 e desvalorizou o facto de o médio não ter tido uma utilização regular no Betis ao longo da temporada.





«William Carvalho jogou pouco mas está dentro das ideias de Fernando Santos» «William Carvalho jogou pouco mas está dentro das ideias de Fernando Santos»

A carregar o vídeo ...

"A dúvida que eu coloquei foi um pouco ao contrário. Nessa altura disse logo que na última convocatória não poderia ser convocado porque não tinha tempo para observar. É uma exceção aos métodos de avaliação, não tem tido uma utilização que é regular. Mas eu conheço a qualidade do jogador. É uma questão de opção. Não está lesionado. Não tem jogado por uma questão de opção, não de lesão. Há jogadores que jogam mais com um treinador do que com outro. Pode trazer-nos coisas importantes. Numa convocatória de 26, pareceu-me que podia continuar a apostar no William", em conferência de imprensa, após anunciar a lista de 26 convocados para o Europeu "Alternativas tinha, obviamente que há jogadores que podiam assumir o lugar do William. Estendo que o William tem coisas que só o William tem. Eu tenho a minha perspetiva sobre o William. Acho que não temos em Portugal ninguém com as características do William. É um jogador com muita polivalência e, achando isso, entendi que o devia convocar", acrescentou Fernando Santos.