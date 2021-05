Fernando Santos sobre Diogo Jota: «Dia 27 começará a treinar com os colegas»

Após divulgar a lista de 26 convocados para o Euro'2020, Fernando Santos justificou a chamada de Diogo Jota e garantiu que o avançado vai estar em condições.





"A informação que eu tenho é que ele está clinicamente apto e que dia 27 começará a treinar com os colegas. Os responsáveis do departamento clínico entraram logo em contacto, viram exames. Uma das premissas que eu tinha era ter todos estes jogadores analisados. Estas questões são todas ponderadas. Uma vez que o relatório me dizia isso, acreditei plenamente no relatório do departamento de saúde e performance", disse o selecionador, em conferência de imprensa.