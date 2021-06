há 1 horas 09:28

Itália e Turquia abrem o Euro'2020

As seleções da Itália e da Turquia dão hoje o pontapé de saída para o Euro'2020, em Roma, com o torneio a disputar-se um ano depois do previsto devido à pandemia de covid-19. No jogo de abertura da competição, no Estádio Olímpico de Roma, que terá capacidade limitada para 16 mil espetadores devido à pandemia, a Itália, liderada por Roberto Mancini, está num bom momento e vai procurar aumentar o número de partidas com resultados positivos.