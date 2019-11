À atenção de Portugal: adversário oriundo do playoff poderá ter de ser alterado

Portugal ficou no grupo da morte no Euro'2020, juntamente com Alemanha, França e o vencedor do playoff da Liga A, que apenas será conhecido em março e engloba Islândia, Bulgária, Hungria ou Roménia. Porém, se o vencedor for a Roménia, esta seleção terá de ser deslocada e será emparelhada no grupo C, onde há partidas em Bucareste.

Caso tal aconteça, então a Seleção Nacional defrontará o vencedor do playoff da Liga D (Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo, Bielorrússia).