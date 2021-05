Benzema e a convocatória para o Euro'2020: «Não vou tirar o lugar a ninguém nem ser uma sombra»

Em entrevista o jornal 'L'Équipe', Karim Benzema falou sobre o seu futuro em Madrid, sobre a continuidade de Zidane no comando técnico dos merengues e... sobre a sua presença na convocatória de Didier Deschamps para o Euro'2020.





"O dia da convocatória foi muito especial. Tinha muita esperança e foi evidente que muita gente esperava o meu regresso. Recebi muitas mensagens, até parecia que era o acontecimento do dia. Foi um sentimento de alegria, um pequeno choque", começou por dizer o jogador francês. E prosseguiu: "Não venho cá para ser a sombra de ninguém, nem para ocupar o lugar de ninguém. Os jogadores que lá estão já sabem o que é ganhar. Venho acrescentar as minhas qualidades".Benzema falou também sobre a conversa que teve com Deschamps e que culminou na convocatória: "Conversámos muito sobre coisas que já devíamos ter dito um ao outro há muito tempo. Foi uma boa conversa, sobre coisas importantes. Hoje estou na lista, o que significa que a discussão foi boa. Estivemos cara a cara, não foi uma conversa por telefone. Não nos víamos desde 2015, quando fui convocado pela última vez. Sempre me dei bem com ele, e passado três minutos, já tinha tudo voltado ao normal. Nunca me disse que me ia levar ao Euro'2020. Foi uma grande conversa entre homens, falámos de tudo: de futebol, da vida, da família. Demos um grande passo juntos".O internacional francês, que esteve em grande destaque esta época no Real Madrid, falou ainda sobre a permanência de Zidane na equipa espanhola: "Sempre foi uma pessoa sincera comigo. Foi sincero quando eu era chamado à seleção, e agora que não era, também. Respeito-o muito por ser muito direto comigo e por me dar muita confiança em campo. Até agora, é o treinador do Real, e não o vejo a sair. Vão ver que não vai sair. Se for embora, vai embora, mas neste momento não vejo um Real Madrid sem o Zidane", rematou.