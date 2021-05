Benzema e o regresso à seleção francesa: «Estou muito orgulhoso»

O avançado francês Karim Benzema, que foi convocado para a seleção francesa, após cinco anos e meio de ausência, realçou através das redes sociais o seu orgulho com a chamada para o Euro'2020.

"Estou muito orgulhoso com este regresso à seleção francesa e pela confiança que me deram", escreveu o ponta de lança do Real Madrid na sua conta no Instagram.

Benzema agradeceu o apoio da família, amigos, clube e fãs, numa publicação acompanhada por uma foto em que veste a camisola gaulesa.

A efetuar uma época excecional ao serviço dos 'merengues', com 29 golos em 45 jogos, Benzema volta finalmente às escolhas de Didier Deschamps, depois de ter ficado de fora por causa de suspeitas de ter estado envolvido no caso de extorsão ao seu compatriota Mathieu Valbuena. Benzema, formado no Lyon, tem julgamento marcado para 20 a 22 de outubro, no tribunal de Versalhes.

O avançado, de 33 anos, cuja última aparição pela seleção gaulesa remonta a 8 de outubro de 2015, quando fez dois golos na goleada (4-0) à Arménia, faz assim parte da lista de 26 jogadores que vão participar no Euro'2020, competição adiada um ano devido à covid-19.

Em conferência de imprensa, o selecionador francês, Deschamps, elogiou a "maturidade e serenidade" do goleador do Real Madrid, destacando a sua longa carreira cheia de sucessos.

"Convoquei-o com o objetivo que tenha a mesma plenitude na seleção de França que tem no seu clube. Se tivesse convocado apenas 23 jogadores [em vez de 26], ele teria estado nessa lista", revelou.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Karim Benzema (@karimbenzema)